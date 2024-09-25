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Trabzonspor Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:33
Trabzonspor Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Trabzonspor, 29 Eylül Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular öncelikle ısınma hareketleri yaptı. Ardından kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, pas çalışması ve dar alanda yapılan oyun ile sona erdi.

İleriye Dönük Planlar

Bordo-mavililer, yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını daha da yoğunlaştırmayı planlıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, antrenmana teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, antrenmana teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, antrenmana teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, antrenmana teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, antrenmana teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktı.

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