Trabzonspor, Milli Boksör Havvanur Kethüda ile Anlaştı

Trabzonspor, Havvanur Kethüda'yı Renklerine Bağladı

Trabzonspor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta düzenlenen imza töreninde kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya, basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetici Gözde Atasoy ve başarılı sporcu Havvanur Kethüda bir araya geldi.

İmza Töreninde Duygu Dolu Anlar

Kaya ve Atasoy, şampiyon sporcuya başarılar diledi. Havvanur Kethüda, imza töreninde duygularını şöyle ifade etti: "Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Trabzonspor'da spor hayatımı sürdüreceğim için son derece mutluyum. Bordo-mavili forma altında yeniden dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmayı hedefliyorum."

Olimpiyat Hayali

Havvanur, sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte en büyük arzum olimpiyat şampiyonluğu elde etmektir. Başta Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve antrenörlerimize, bu kıymetli fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim."

Trabzonspor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda (ortada) ile anlaşma sağladı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya (sağda), basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetici Gözde Atasoy (solda) ile başarılı sporcu Havvanur Kethüda katıldı.