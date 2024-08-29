Trabzonspor, Muhammed Cham Saracevic'i Transfer Etti

Trabzonspor'dan Yeni Transfer

Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Ligue 2 temsilcisi Clermont'un genç orta saha oyuncusu Mohammed Cham Saracevic ile 4+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Transfer Detayları

Yeşil-bordo ekip, Saracevic'in transferi için Clermont ile anlaştığını duyurdu. Borsa İstanbul'a ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, oyuncunun transfer ücreti olarak 4 milyon avro tutarında bir bedelin 4 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Mali Koşullar

Açıklamada, futbolcu ile yapılan sözleşmenin detaylarına da yer verildi. 2024-2025 sezonunda 1 milyon 375 bin avro, sonraki sezonda ise 1 milyon 275 bin avro garanti ücret ödenecek. 2028-2029 sezonu için opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması durumunda futbolcuya 1 milyon 400 bin avro verilmesi planlanıyor.

Menajerlik Ücretleri

Transferle ilgili menajerlik ücreti, oyuncuya ödenecek brüt ücretin %5’i oranında olacak.

Trabzonspor Kulübü, Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham Saracevic'i 4+1 yıllığına transfer etti.

Trabzonspor Kulübü, Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham Saracevic'i 4+1 yıllığına transfer etti.

Trabzonspor Kulübü, Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham Saracevic'i 4+1 yıllığına transfer etti.