Trabzonspor Rapid Wien ile Rövanş Mücadelesine Çıkıyor

Trabzonspor Rapid Wien ile Önemli Bir Rövanş Oynuyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı'nda, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak olan bu önemli maçta, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak.

Maçın Hakem Kadrosu

Maçta, Lukjancukas'a Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas yardımcı hakem olarak eşlik ederken, dördüncü hakem olarak da Mindaugas Jackus görev alacak.

Trabzonspor'un Hedefi Turu Geçmek

İlk karşılaşmada evinde oynadığı maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta turu geçmek için elinden geleni yapacak. Ancak takımda bulunan sakat oyuncu Stefan Savic, bu kritik mücadelede kadroda yer almadı.

Trabzonspor taraftarları, takımlarının galibiyeti için umutla bu maçı bekliyor.