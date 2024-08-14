Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor Rapid Wien ile Rövanş Mücadelesine Çıkıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile kritik bir rövanş maçı oynayacak. Maç detayları burada!

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:18
Trabzonspor Rapid Wien ile Rövanş Mücadelesine Çıkıyor

Trabzonspor Rapid Wien ile Önemli Bir Rövanş Oynuyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı'nda, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak olan bu önemli maçta, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak.

Maçın Hakem Kadrosu

Maçta, Lukjancukas'a Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas yardımcı hakem olarak eşlik ederken, dördüncü hakem olarak da Mindaugas Jackus görev alacak.

Trabzonspor'un Hedefi Turu Geçmek

İlk karşılaşmada evinde oynadığı maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta turu geçmek için elinden geleni yapacak. Ancak takımda bulunan sakat oyuncu Stefan Savic, bu kritik mücadelede kadroda yer almadı.

Trabzonspor taraftarları, takımlarının galibiyeti için umutla bu maçı bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor