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Trabzonspor, Rapid Wien Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Rapid Wien maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 22:34
Trabzonspor, Rapid Wien Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Rapid Wien İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular teknik ısınma hareketleri yaptı.

Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde ise dar ve geniş alanda oyun çalışmaları yapıldı. Ayrıca, antrenmanın son kısmında gerçekleştirilen çift kale maç, futbolcuların kondisyon ve takım uyumunu geliştirmeyi amaçladı.

Gelecek Çalışmalar

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Rapid Wien maçı için hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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