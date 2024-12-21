Trabzonspor, Sipay Bodrum FK ile Zorlu Karşılaşmaya Çıkıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Maç, yarın Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün yönetecek.

Bordo-mavililer, son 7 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak yalnızca 4 puan toplayarak, bu karşılaşmadan galip gelerek kötü gidişatını sonlandırmayı hedefliyor. Şu an 16 puan ile 15. sırada bulunan Trabzonspor, ligdeki kötü durumunu değiştirmek için mücadele verecek.

Öte yandan, Sipay Bodrum FK ise toplamda 14 puanla 17. sırada yer alıyor ve karşılaşmanın zorluk derecesi iki takım için de kritik öneme sahip.

Karadeniz ekibinde ise sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca, Denis Draguş ve kart cezalısı Serdar Saatçi bu maçta forma giyemeyecek.