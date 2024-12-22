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Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'ya Karşı İki Değişiklikle Sahaya Çıktı

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maçta iki oyuncu değişikliğiyle dikkat çekti. Stat boş kaldı, bilet fiyatları düştü.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:15
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'ya Karşı İki Değişiklikle Sahaya Çıktı

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçında 2 Farklı Oyuncuyla Saha Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a deplasmanda 4-3 kaybeden bordo-mavililer, o karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Değişiklikler ve Yeni İsimler

Teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'ı görevlendirdi. Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, A takım formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ayrıca, sakatlığı bulunan Edin Visca‘nın yokluğunda Cihan Çanak sahada yerini aldı. Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçı gibi isimler maça katılamadı.

Taraftar İlgisi ve Stat Boşlukları

Ligin alt sıralarında bulunan bordo-mavili takım, bu maçta taraftarların önceki haftalara göre daha fazla ilgi gösterdiği gözlemlendi. Ancak, yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün bilet fiyatlarını 61 liraya indirmesine rağmen, statta bazı boşluklar dikkat çekti. Misafir takım tribününde ise yaklaşık 10 kişilik bir taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını desteklemeyi ihmal etmedi.

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