Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Karşılaşma, Papa Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamdı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamdı.