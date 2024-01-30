Trabzonspor taraftarları üzgün: Kendi evinde yenildi

Trabzonspor kendi evinde büyük bir şok yaşadı! Maç mağlubiyetle bitti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR KENDİ EVİNDE MAĞLUBİYET ALDI

Trabzonspor Süper Lig 23. haftasında kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo mavili takım istediği performansı gösteremedi ve kendi evinde 3-2'lik mağlubiyet aldı. Trabzonspor çıktığı son 4 maçtır galibiyet alamıyor ve yaşanan mağlubiyetler taraftarı da derinden etkilemeye devam ediyor. Trabzonspor- Kasımpaşa karşılaşmasında dakika dakika yaşananlar şu şekilde;





1' Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.

İLK GOL TRABZON'DAN!

19' GOL! Trabzonspor, son haftaların formda golcüsü Enis Destan'ın ayağından bulduğu golle mücadelede 1-0 öne geçti.

İLK YARI BİTTİ!

Trabzonspor, ilk yarıyı Enis Destan'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

17' GOL! Kasımpaşa'da ikinci yarının başında Aytaç Kara sahneye çıktı. Ceza alanına gönderilen topta ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Aytaç topu Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu. Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında beraberliği yakaladı. Skor şimdi 1-1.

58' GOL! Kasımpaşa, 1-0 geriye düştüğü maçta penaltıdan Hajradinovic'in kaydettiği golle mücadelede 1-2 öne geçti.

75' GOL! Da Costa'nın golüyle Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi.

90+1 GOL! Trabzonspor, Poyraz Yıldırım'ın attığı golle farkı 1'e indirdi ve skor 2-3'e getirdi.

MAÇ BİTTİ!

Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.