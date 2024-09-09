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Trabzonspor, TBL'e Merhaba Dedi

Trabzonspor, Türkiye Basketbol Ligi'ne katılma davetini kabul etti. Yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:41
Trabzonspor, TBL'e Merhaba Dedi

Trabzonspor TBL Davetini Kabul Etti

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etmesi için aldığı daveti kabul ettiğini duyurdu. Bu karar, kulübün basketbol alanındaki hedeflerini bir adım daha ileri taşıyacak.

Başarılı Geçen Sezonun Ardından

Bordo-mavili ekip, geçen sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) şampiyon olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselmeyi başarmıştı. Trabzonspor'un Lige katılımı, kulüp tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yeni Sezon Hazırlıkları Başlıyor

Yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin aldıkları karar doğrultusunda takımın, yeni sezonda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edeceği belirtildi.

Yönetim ve Teknik İsimler Belli Oldu

Trabzonspor'un basketbol takımının başantrenörlüğüne Faruk Beşok'un getirildiği, genel menajerlik koltuğuna ise Cömert Küce'nin atandığı ifade edildi. Kulüp, yeni yapılanma ile birlikte ligdeki rakiplerine karşı daha güçlü bir performans göstermeyi hedefliyor.

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