Trabzonspor, Trezeguet'yi Al Ahly'ye Transfer Etti

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin Al Ahly Kulübüne transferi konusunda önemli bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderilen bir bildirimde, Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) için 2025-2026 futbol sezonundan itibaren kesin transferin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu bilgi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda da yer aldı.

Açıklamada, Al Ahly Kulübü'nün Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin avro ödeme yapacağı ve Trezeguet'nin 100 bin avro tutarında alacağından feragat ettiği belirtildi. Bu anlaşmanın sonucunda Trabzonspor, toplamda 1 milyon 700 bin avro transfer geliri elde etmiş oldu.