Trabzonspor'u Zorlayacak St. Gallen'in İddialı Açıklamaları

St. Gallen, Trabzonspor ile Karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'un konuğu olacak olan St. Gallen, maç öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Enrico Maassen, "Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var" ifadelerini kullandı.

Maçın Önemi

Maassen, Papara Park'ta takım kaptanı Lukas Görtler ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, tur şanslarının yarı yarıya olduğunu belirtti. Takımın gruplara kalma hedefinde odaklandıklarını vurgulayan Maassen, "Bu maç bizim için final niteliğinde" dedi.

Görtler: "Bu Maç Kariyerimin Dönüm Noktası"

Kaptan Görtler, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, "Kariyerimin en önemli maçlarından birine çıkacağım. Bu tür durumları daha önce yaşadım, ancak burada tur atlamak istiyoruz" dedi. Görtler, takım olarak gelişimlerini sürdürdüklerini ve Trabzonspor karşısında da iyi bir performans sergileyeceklerine inandıklarını belirtti.

İstatistiklere Rağmen Kendilerine Güveniyorlar

İlk maçta istatistiklerin Trabzonspor'un lehine olduğunu kabul eden Lukas Görtler, "Biz de burada kolay lokma olmayacağımızı göstereceğiz. Sezona erken başladık ve gelişimimizi gruplara kalarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Görtler, "Eğer yenilirsek de gelişmekte olan bir takımız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz," diyerek takımın azmini yineledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin St. Gallen teknik direktörü Enrico Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta basın toplantısı düzenledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin St. Gallen teknik direktörü Enrico Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta basın toplantısı düzenledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin St. Gallen teknik direktörü Enrico Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta basın toplantısı düzenledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin St. Gallen teknik direktörü Enrico Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta basın toplantısı düzenledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin St. Gallen teknik direktörü Enrico Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta basın toplantısı düzenledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin St. Gallen teknik direktörü Enrico Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta basın toplantısı düzenledi.