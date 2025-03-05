Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Atalanta'yı penaltılarla yenerek çeyrek finale yükseldi. Teknik Direktör Eyüp Saka, tüm rakiplere saygı duyduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:25
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde önemli bir başarıya imza attı. İtalya temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen takımın teknik direktörü Eyüp Saka, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her Rakibe Saygı Duyuyoruz

Saka, rakiplerinin her birinin ciddi ve saygı duyulması gereken takımlar olduğunu vurgulayarak, "Bizim tercihimiz yok, karşılaşacağımız her rakip çok ciddi rakip, hepsine çok saygı duyuyoruz," dedi. Ayrıca, maç sonrasında yaşadıkları mutluluğu ve gururu ifade etti.

Kısıtlı Kadro ile Mücadele Ediyoruz

Maçtaki genel performansı değerlendiren Saka, "Sakatlıklardan çıkan, yeni antrenmana başlayan oyuncularımız var. Kısıtlı bir kadroyla mücadele ediyoruz. Rakiplerimizin kadro derinliği bizden fazla," ifadesini kullandı. Penaltılara gidebileceği düşünülen maçta, iyi penaltı kullanan oyuncuların da oyuna katılma planını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taraftar Desteği Önemli

Taraftarlara da teşekkür eden Saka, "Taraftarlara öncelikle bu ramazan gününde, oruçlu olup bizleri desteklemeye gelmeleri bizi çok mutlu etti. Biz bir spor şehriyiz. Takımımızla yatıyor, takımımızla kalkıyoruz," dedi. Bu desteklerin kendilerine büyük güç verdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin En Büyük Akademilerinden Biriyiz

Türkiye'nin en iyi futbol akademilerinden birine sahip olduklarını belirten Saka, "Trabzonspor altyapısı her zaman değerli oyuncular yetiştirmiştir. Daha sistemli bir organizasyon ile çok daha verimli olacağımıza inanıyorum," dedi. Ayrıca, ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlarından olduklarını belirterek, Avrupa'daki başarılarının da buna işaret ettiğini söyledi.

Gelecek Hedeflerimiz Var

Saka, geleceğe yönelik hedeflerini de paylaştı ve "Bizim inançlarımız ve hedeflerimizde sınır yok. Ancak her maçı kendi özelinde ele alarak adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu organizasyon çok değerli," ifadelerini kullandı. Genç oyuncu grubunun hem A takıma hem milli takıma katkı sağlamasını istediklerini sözlerine ekledi.

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