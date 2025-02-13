Trabzonspor, Üç Büyükler Karşısında Galibiyet Özlemini Dindirmek İstiyor

Trabzonspor, Üç Büyükler İçin Zorlu Sınavda

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’un "Üç büyükleri"ne karşı kazandığı son galibiyetin üzerinden 468 gün geçti. Karadeniz ekibi, bu maçta Beşiktaş’ı yenmeyi başarırsa hem 3 puan sevinci yaşayacak hem de dış sahada bu sezonki ilk galibiyetini elde edecek.

Son 6 Müsabakada 5 Yenilgi, 1 Beraberlik

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi zorlu rakiplerine karşı oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 kez berabere kalırken, 5 kez mağlup oldu. Son galibiyetini 4 Kasım 2023 tarihinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek elde eden bordo-mavililer, o günden bu yana bu takımlara karşı 3 puan sevinci yaşayamadı.

Yeni Transferler ve Maça Hazırlık

Ara transfer döneminde kadrosuna Sikan, Zubkov, Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç gibi önemli isimleri dahil eden Trabzonspor, Beşiktaş maçı için iddialı bir hazırlık süreci geçiriyor.

Daha Önceki Karşılaşmalar

Trabzonspor'un üç büyük rakipleriyle oynadığı son karşılaşmalarda, Fenerbahçe önünde 3-2'lik galibiyetin ardından, Galatasaray'a 5-1, Beşiktaş'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bu sezon sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan takım, Galatasaray’a 4-3 ve Fenerbahçe’ye de son dakikalarda yediği gollerle 3-2 kaybetti.

Şenol Güneş Yönetiminde Galibiyet Yok

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon üç büyük takımla oynanan 4 karşılaşmada, Trabzonspor’un galibiyet elde edemediği görülüyor. Güneş ile bir beraberlilik ve iki mağlubiyet alan bordo-mavililer, bu defa Beşiktaş karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

Son Deplasman Galibiyeti 2021-2022 Sezonunda

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında elde ettiği son deplasman galibiyetinin üzerinden uzun bir süre geçti. Bu galibiyet, 2021-2022 sezonunun 12. haftasında 2-1’lik skorla geldi. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2023-2024 sezonunda ise sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.