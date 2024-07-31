Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Trabzonspor, Ruzomberok'u Konuk Ediyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. eleme turunda yarın Slovak ekibi Ruzomberok ile karşılaşacak. Deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşı için bu kez kendi sahasında, Papara Park’ta mücadele edecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, 20.30'da başlayacak ve Sırp hakem Nenad Minakovic tarafından yönetilecek. Minakovic'in yardımcıları Nikola Borovic ve Bosko Bozovic olacak.

Tur İçin Kritik Anlar

Trabzonspor, galip gelmesi ya da beraberlikle turu geçecek. Ancak 2 farklı bir mağlubiyet durumunda maç uzatmalara gidecek ve üç ya da daha fazla farkla kaybetmesi halinde turu Ruzomberok geçecek.

Transferler ve Hazırlıklar

Yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA’ya bildirilmediğinden dolayı bu kritik mücadelede yer alamayacak. Karadeniz ekibi, bu akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla karşılaşma hazırlıklarını tamamlayacak.