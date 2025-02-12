Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde Juventus’u 1-0 Geçerek Son 16’ya Yükseldi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde Büyük Başarı

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda, konuk ettiği İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Papara Park'ta oynanan heyecan dolu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda, Yiğit Kemal Turan'ın sahneye çıktığı anlarla Trabzonspor, karşılaşmada 1-0'lık galibiyeti elde etti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Son 16 turu maçlarının hangi ekiplerle yapılacağı merakla bekleniyor; 14 Şubat’ta İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminden sonra, maçlar 4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcıları, bu kritik karşılaşmayı tribünden takip ederek oyuncularını destekledi.

UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Trabzonspor, İtalya temsilcisi Juventus ile Papara Park’ta karşı karşıya geldi.

UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Trabzonspor, İtalya temsilcisi Juventus ile Papara Park’ta karşı karşıya geldi.