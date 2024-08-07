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Trabzonspor'un Avrupa Kupalarındaki 152. Maç Heyecanı

Trabzonspor, Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 152. maçına çıkıyor. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:11
Trabzonspor'un Avrupa Kupalarındaki 152. Maç Heyecanı

Trabzonspor, 152. Avrupa Maçına Çıkıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı karşılaşma ile Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkıyor.

Geçmiş Performans

Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 151 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi elde etti. Rakip fileleri toplamda 193 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 205 gol görmüş durumda.

Avrupa Macerası

Trabzonspor, ilk kez 1976-77 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 95, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

EUFA Avrupa Ligi'nde 96. Maç

Rapid Wien ile yapacağı mücadele, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvadaki 96. karşılaşması olacak. Takım, UEFA Kupası'nda 1982-83 sezonundan bu yana oynadığı 95 maçta 38 galibiyet aldı.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgi

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2007-08 sezonunda Arnavutluk'un Vllaznia takımına karşı aldı. 6-0'lık skor ile öne çıkan Trabzonspor, en farklı yenilgisini ise 1990-91 sezonunda Barcelona'ya karşı 7-2'lik sonuçla yaşadı.

Hami Mandıralı'nın Rekoru

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihindeki en çok gol atan oyuncusu Hami Mandıralı'dır. Unutulmaz golcü, toplam 23 gol kaydetmiştir.

Bu Sezon İyi Başladı

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekip Ruzemberok ile oynadığı iki maçı da kazanarak dikkat çekti. Takım, deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip geldi ve kalesinde gol görmedi.

Performans Tablosu

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 151 maçtaki performansı şu şekildedir:

  • Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi: 30 Maç, 10 Galibiyet, 12 Beraberlik, 6 Mağlubiyet, 36 Gol, 25 Gol Yedikleri
  • Kupa Galipleri Kupası: 12 Maç, 4 Galibiyet, 4 Beraberlik, 4 Mağlubiyet, 13 Gol, 18 Gol Yedikleri
  • UEFA Kupası-Avrupa Ligi: 95 Maç, 38 Galibiyet, 22 Beraberlik, 35 Mağlubiyet, 130 Gol, 128 Gol Yedikleri
  • UEFA Intertoto Kupası: 8 Maç, 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 4 Mağlubiyet, 9 Gol, 12 Gol Yedikleri
  • UEFA Konferans Ligi: 6 Maç, 2 Galibiyet, 3 Beraberlik, 1 Mağlubiyet, 6 Gol, 11 Gol Yedikleri

Toplam: 151 Maç, 56 Galibiyet, 37 Beraberlik, 58 Mağlubiyet, 193 Gol, 205 Gol Yedikleri

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