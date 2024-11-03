Trabzonspor'un Banza ile Fenerbahçe Yenilgisinin Ardından Açıklamaları

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından

Trabzonsporlu oyuncu Simon Banza: "Bugün maçı kazanmak istedik ve mücadele de verdik. Taraftarlarımıza galibiyeti armağan etmeyi denedik ama maalesef olmadı."

Fenerbahçe'ye Yenilgi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Bu karşılaşmanın ardından Simon Banza, iki gol atmasına rağmen galibiyeti elde edemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

İyi Bir Mücadele Ama Yetersiz

Banza, maç sonunda yaptığı açıklamada, kazanma isteğiyle sahaya çıktıklarını ve iyi bir mücadele sergilediklerini belirtti. "Önümüzde bir sonraki maç var. O maçı düşüneceğiz ve odaklanacağız," diyen Banza, gelecek karşılaşmada daha iyi bir performans sergileme sözü verdi.

Hüseyin Yıldız'ın Golü

Takım arkadaşları Okay Yokuşlu'nun attığı golün hakem tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak da Banza, "Kulübümüzün sosyal medya sayfasında paylaştığı görüntülerde herkes ne olduğunu gördü. Hakem kararlarına saygı duymak zorundayız ama ilerlememiz gerekiyor," şeklinde ifade etti.