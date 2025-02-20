Trabzonspor'un Banza'sı, Onuachu'nun İzinde Performans Gösteriyor

Simon Banza, Trabzonspor'da Onuachu'nun gol sayısına yaklaşarak dikkat çekiyor. Bu sezon 14 golle gol krallığı yarışında üçüncü sırada.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:12
Trabzonspor'un Banza'sı, Onuachu'nun İzinde Performans Gösteriyor

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, geçen sezon 15 gol atan Paul Onuachu'nun izinden gidiyor. Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'deki performansıyla göz dolduruyor.

Bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, toplamda 36 gol atarken, Banza bu maçlarda 19 kez sahaya çıkarak 14 gol kaydetti. Özellikle TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor karşısında ikişer gol atan Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş ile oynanan maçlarda ise birer gol kaydetti.

Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 19 maçın 11'inde başarılı olarak skora katkı sağladı. Bu hafta Gaziantep FK ile oynanacak maçta bir gol atması halinde, Onuachu'nun performansını yakalamış olacak. Eğer iki gol atarsa, ligin bitimine 13 hafta kala Nijeryalı golcüyü geride bırakacak.

Üç Büyük Rakiplere Gol Attı

Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan Fenerbahçe karşısında 2 gol, deplasmandaki Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında ise birer gol atarak dikkat çekti. Böylece, 2019-2020 sezonunda forma giyen Alexander Sörloth'dan sonra, bir sezonda üç büyük rakibe gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Gol Krallığı Yarışındaki Yeri

Simon Banza, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Bu yarışta RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek 18 golle lider durumda, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ise 15 golle ikinci sırada. Simon Banza, 14 golle bu ikiliyi izlerken, Galatasaray'dan Victor Osimhen ile üçüncülüğü paylaşıyor.

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