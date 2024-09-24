Trabzonspor'un Beraberliklerle Dolu Başlangıcı

Trabzonspor'un Beraberliklerle Dolup Taşan Sezonu

Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başlangıç yapan Trabzonspor, 2024-2025 sezonuna 5 beraberlikle merhaba dedi. Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig tarihindeki ilk 5 maçını beraberlikle tamamlayarak dikkat çekti.

İlk Haftalar Geride Kaldı

Sezonun ilk hafta karşılaşmasında Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ekip, 2. haftada bay geçti. Üçüncü hafta ise Bellona Kayserispor maçı Avrupa kupası dolayısıyla ertelendi. Dördüncü haftada İkas Eyüpspor karşısında da golsüz eşitlikle sahadan ayrılan Trabzonspor, Beşiktaş ile 1-1 ve Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak ligdeki zorlu başlangıcını sürdürdü.

Puan Durumu Üzerine Notlar

Takım, 2020-2021 sezonundaki gibi 5 puan toplayarak aynı başlangıcı yakalamış oldu. O sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligde 5 puan elde eden bordo-mavililer, 2014-2015 sezonuyla birlikte son 10 yıldaki en kötü başlangıçlarından birine imza attı.

Geçen Sezonu Aşmayı Başardı

Trabzonspor, geçen sezon 38 maçta sadece 4 beraberlik alarak 67 puana ulaştı. Bu sezon ise, ilk 5 haftada 5 beraberlik elde ederek geçen sezonki toplamına ulaştı. Ligin başındaki bu durum, ekip için zor bir başlangıç olarak kayıtlara geçti.

Uzun Süreli Galibiyet Hasreti

Bordo-mavililer, 6. haftada da Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Son galibiyetini geçen sezon 38. haftada aldığı MKE Ankaragücü galibiyeti oldu. Bu maçın üzerinden 121 gün geçen Trabzonspor, hala galip gelemedi ve ligdeki zirve hedefinden uzaklaşmış durumda.