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Trabzonspor'un Deplasman Kabusu: 14 Maçta 1 Galibiyet

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 14 maçta sadece 1 galibiyet alarak kabus gibi bir sezon geçiriyor. Son galibiyet 264 gün önce!

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:10
Trabzonspor'un Deplasman Kabusu: 14 Maçta 1 Galibiyet

Trabzonspor'un Deplasman Kabusu Bitmiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un dış saha performansı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, bu sezon resmi maçlarda deplasmanda oynadığı toplam 14 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Son Galibiyet 264 Gün Önce

Özellikle ligdeki dış saha maçlarında sorunlar yaşayan Trabzonspor, bu sezon deplasmanda 10 karşılaşmaya çıkmış ve 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle galibiyet elde edememiştir. Dış saha maçlarında sadece 5 puan toplayan Trabzonspor, 25 puan kaybetti. Ligde rakip sahada son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti; bu galibiyetin ardından, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet yaşayamıyor.

Türkiye Kupası'nda da Kazanamıyor

Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı tek karşılaşmada İskenderunspor ile berabere kalan Trabzonspor, Avrupa kupalarında ise dış sahada 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Şenol Güneş Dönemi

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından 5. kez göreve getirilen Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor, deplasmanda henüz galibiyet yaşamadı. Güneş yönetimindeki bordo-mavililer, 9 dış saha maçında 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 8 deplasman maçında 3 beraberlik, 5 mağlubiyet kaydederken, kupada da 1 karşılaşmada berabere kaldı.

Geçmiş Deplasman Performansı

Trabzonspor, Abdullah Avcı dönemindeki deplasman maçlarında Net Global Sivasspor ve İkası Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yenmeyi başarmıştır. Ancak, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 2-0 mağlup olup, UEFA Konferans Ligi'nde de İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 0-0 berabere kalmıştır.

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