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Trabzonspor'un Galibiyeti ve Denis Draguş'un İlk Golü

Denis Draguş, Ruzomberok karşısında attığı golle Trabzonspor'un galibiyetinde önemli rol oynadı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:54
Trabzonspor'un Galibiyeti ve Denis Draguş'un İlk Golü

Trabzonspor Ruzomberok Maçından Sonra Denis Draguş'un Düşünceleri

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Slovak ekibi Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maç sonrası Rumen futbolcu Denis Draguş, duygularını şu şekilde ifade etti:

"Gol attığım, takıma yardımcı olabildiğim ve galibiyet aldığımız için çok mutluyum."

Taraftar Desteği ile Oynamak Harika

Maçın ardından gazetecilere konuşan Draguş, Papara Park'ta taraftarları önünde gol atmanın verdiği mutluluğu vurguladı. "Taraftarların stadyuma kattığı enerji ile oynamak harika bir duygu," dedi.

Uzun Bir Sezon Bekliyor

Yeni sezonun zorluklarına da değinen Draguş, "Sezon gerçekten uzun ve her maçta daha iyi olmamız gerekiyor. Bu şekilde sezonun kalan kısımlarına hazırlıklı olabilirim," şeklinde konuştu.

Takım İçi Rekabet ve Hedefler

Draguş, takımdaki yeni ve kaliteli oyuncular sayesinde artan rekabetin faydalı olduğunu belirtti ve bu durumun iyi sonuçlar elde edebilmek için gerekli olduğunu ifade etti.

Zorlu Rakiplerle Mücadele

Ruzomberok'u geçtikleri için mutlu olduğunu vurgulayan Draguş, "Bir sonraki aşamada güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Ancak biz her maçımızı kazanmak için mücadele ediyoruz," dedi.

İlk Gol Hissi

Denis Draguş, taraftarları önünde ilk golünü atmanın verdiği mutluluğu, "Sahaya ilk adımı attığım andan itibaren çok heyecanlandım. Taraftarların önünde oynamak çok büyük bir duygu,” şeklinde ifade etti. Gol attığı için duyduğu mutluluğu ise şöyle dile getirdi: "Sükunetimi korumak istedim ve takıma katkı sağlamaktan dolayı oldukça mutluyum."

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 yenerek...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 yenerek üst tura yükselen Trabzonspor'un oyuncusu Denis Draguş (solda), Papara Park'ta oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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