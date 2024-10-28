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Trabzonspor ve Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 19:27
Trabzonspor ve Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışta

TFF Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmanın biletleri, kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre yarın satışa sunulacak.

Maç Detayları

Karşılaşma, Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak. Taraftarlar için bilet fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

  • VIP Platinum-B: 5.000 TL
  • VIP Platinum-A/C: 4.500 TL
  • VIP Gold: 3.750 TL
  • VIP Silver: 3.000 TL
  • Batı: 1.250 TL
  • Doğu: 900 TL
  • Fırtına: 800 TL
  • Güney-Kuzey Kale Arkası: 400 TL

Tüm taraftarların bu heyecan dolu maçı kaçırmaması bekleniyor. Biletlerin hızlı bir şekilde tükenmesi öngörülüyor. Herkesin takımına destek vermesi için sabırsızlandığı bu karşılaşma, ligdeki mücadele açısından büyük önem taşıyor.

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