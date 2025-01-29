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Trabzonspor ve Galatasaray Kadın Futbolda Beraberlik Yaşadı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Gol atma mücadelesi nefes kesti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:10
Trabzonspor ve Galatasaray Kadın Futbolda Beraberlik Yaşadı

Trabzonspor - Galatasaray Maç Özeti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. hafta erteleme maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Trabzonspor, kendi evinde Galatasaray ile karşılaştı ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçta Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Trabzonspor'un gol perdesini aralaması 55. dakikada Valentina Troka ile gerçekleşti. Ancak, sarı-kırmızılı ekip Andrea Staskova’nın 70. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağladı.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor’un puanı 28’e, Galatasaray’ın puanı ise 26’ya yükseldi. Her iki takım da ligdeki pozisyonlarını güçlendirme mücadelesini sürdürüyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, konuk ettiği...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile Kadir Özcan Tesisleri'nde karşılaştı.

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