Trabzonspor ve Ruzomberok Maç Öncesi Antrenman Programı Açıklandı

Trabzonspor-Ruzomberok Maçının Hazırlıkları Başlıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında, 1 Ağustos Perşembe günü Slovak ekibi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde iki takımın da antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Trabzonspor Antrenman ve Basın Toplantısı

Bordo-mavili kulüp, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de antrenman yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. Ayrıca, antrenman öncesinde, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, saat 17.00'de Papara Park'ta bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

Ruzomberok'un Hazırlıkları

Slovak temsilcisi Ruzomberok, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta antrenman yapacak. Bu antrenmanın da ilk 15 dakikası basına açık olacak. Antrenmanın ardından saat 20.15'te, Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Her iki takımın da bu önemli maç öncesinde gerçekleştireceği çalışmalar, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından yakından takip ediliyor.