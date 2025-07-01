Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamalara göre, takımın antrenmanları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Açıklamada, oyuncuların teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışmaları yaptığı ifade edildi. Karadeniz ekibinin, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edeceği belirtildi.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.