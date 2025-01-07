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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u Ağırlıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç, saat 18.00'de Papara Park'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:57
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u Ağırlıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kritik Maçta Alanyaspor ile Buluşuyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Maç, Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak.

Hakem Atilla Karaoğlan Maçta Görev Alacak

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan, bu önemli mücadelede Trabzonspor'un ev sahibi avantajını kullanmasını sağlayacak.

Karadeniz Ekibi Moral Arıyor

Ligde alt sıralardan bir türlü kurtulamadıklarını belirten Trabzonspor, geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildikten sonra, Ziraat Türkiye Kupası’nda iyi bir başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.

Sakatlık Raporu

Bordo-mavili takımda Savic'in sakatlığı mevcut. Takımın durumu, mücadelede nasıl bir performans sergileyecekleri konusunda belirleyici olacak.

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