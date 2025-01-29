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Trendyol 1. Lig 22. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:23
Trendyol 1. Lig 22. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 22. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında mücadele edecek takımlar ve bu karşılaşmaları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Bu hafta futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık edecek.

29 Ocak Cuma

20.00 Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan

30 Ocak Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor: Melih Aldemir

16.00 Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor: Alpaslan Şen

31 Ocak Pazar

13.30 Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

13.30 Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Esenler Erokspor - Boluspor: Fatih Tokail

Futbolseverler, bu karşılaşmalarla birlikte ligdeki rekabetin daha da kızışacağı günler bekliyor.

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