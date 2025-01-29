Trendyol 1. Lig 22. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 22. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında mücadele edecek takımlar ve bu karşılaşmaları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Bu hafta futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık edecek.
29 Ocak Cuma
20.00 Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan
30 Ocak Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor: Melih Aldemir
16.00 Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor: Alpaslan Şen
31 Ocak Pazar
13.30 Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu
13.30 Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Esenler Erokspor - Boluspor: Fatih Tokail
Futbolseverler, bu karşılaşmalarla birlikte ligdeki rekabetin daha da kızışacağı günler bekliyor.