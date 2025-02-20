Trendyol 1. Lig 26. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 26. Haftanın Perdesi Açılıyor

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, futbol tutkunlarını heyecanlandıran bir açılış maçıyla başlıyor. Yarın, Manisa FK, Geosis Boluspor'u konuk edecek. Müsabaka, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak.

26. Haftanın Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 26. hafta maçlarının programı şu şekilde:

21 Şubat Cuma: 20.00 Manisa FK - Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Manisa FK - Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs) 22 Şubat Cumartesi: 13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği (Aktepe) 13.30 Şanlıurfaspor - Kocaelispor (11 Nisan) 16.00 Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor (Çorum Şehir) 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 MKE Ankaragücü - Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar: 13.30 Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir) 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor (Pendik) 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Diyarbakır) 19.00 Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)



Futbolseverler, zorlu maçların yanı sıra takımlar arasındaki rekabeti de izlemek için stadlarda yerlerini alacak. Haftanın maçlarını heyecanla bekleyen taraftarlar, takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor.