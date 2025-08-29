Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 Galip Geldi

Maç Özeti

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 mağlup etti.

Van ekibinin cezası nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı. Maç öncesinde her iki takım da sahaya "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

Karşılaşmanın detayları ve takımların ligdeki konumuna ilişkin gelişmeler, ilerleyen saatlerde kulüplerden ve lig yetkililerinden gelecek resmi açıklamalarla netleşecek.