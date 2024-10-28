Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 10. Hafta Görünümü

Trendyol 1. Lig 10. haftası, bugün yapılan tek karşılaşmayla tamamlandı. Esenler Erokspor, Manisa FK'yı 1-0'lık sonuçla mağlup etti ve bu başarıyla ligdeki konumunu güçlendirdi.

Eğlenceli Maçlar ve Sonuçlar

Haftanın en dikkat çekici maçında, Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Bu zafer, Erzurumspor'un puanını 19'a çıkardı ve Kocaelispor'un averajla önüne geçmesini sağladı.

Kocaelispor, ligin zirve yarışında MKE Ankaragücü'ne 4-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Ligdeki diğer sonuçlar ise şu şekilde:

Fatih Karagümrük - Adanaspor: 4-0

Central Hospital Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor: 2-0

Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği: 1-0

Şanlıurfaspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 3-3

MKE Ankaragücü - Kocaelispor: 4-2

Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor: 3-2

Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: 4-0

Amed Sportif Faaliyetler - Siltaş Yapı Pendikspor: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor - Boluspor: 1-2

Manisa FK - Esenler Erokspor: 0-1

Puan Durumu

10. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekildedir:

TakımPuan 1. Erzurumspor FK 19 2. Kocaelispor 19 3. Fatih Karagümrük 19 4. Teksüt Bandırmaspor 17 5. Central Hospital Ümraniyespor 17 6. Esenler Erokspor 16 7. MKE Ankaragücü 14 8. Alagöz Holding Iğdır FK 15 9. Boluspor 13 10. Manisa FK 13 11. Şanlıurfaspor 17 12. Ankara Keçiörengücü 11 13. Siltaş Yapı Pendikspor 12 14. Uğur Okulları İstanbulspor 13 15. Ahlatcı Çorum FK 10 16. Amed Sportif Faaliyetler 10 17. Gençlerbirliği 7 18. Sakaryaspor 17 19. Adanaspor 10 20. Yeni Malatyaspor 4

Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

11. Hafta Maçları

11. hafta maçları ise şu şekilde programlanmıştır: