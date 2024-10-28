Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 10. Hafta Görünümü
Trendyol 1. Lig 10. haftası, bugün yapılan tek karşılaşmayla tamamlandı. Esenler Erokspor, Manisa FK'yı 1-0'lık sonuçla mağlup etti ve bu başarıyla ligdeki konumunu güçlendirdi.
Eğlenceli Maçlar ve Sonuçlar
Haftanın en dikkat çekici maçında, Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Bu zafer, Erzurumspor'un puanını 19'a çıkardı ve Kocaelispor'un averajla önüne geçmesini sağladı.
Kocaelispor, ligin zirve yarışında MKE Ankaragücü'ne 4-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Ligdeki diğer sonuçlar ise şu şekilde:
- Fatih Karagümrük - Adanaspor: 4-0
- Central Hospital Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor: 2-0
- Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği: 1-0
- Şanlıurfaspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 3-3
- MKE Ankaragücü - Kocaelispor: 4-2
- Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor: 3-2
- Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: 4-0
- Amed Sportif Faaliyetler - Siltaş Yapı Pendikspor: 0-1
- Uğur Okulları İstanbulspor - Boluspor: 1-2
- Manisa FK - Esenler Erokspor: 0-1
Puan Durumu
10. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekildedir:
|1. Erzurumspor FK
|19
|2. Kocaelispor
|19
|3. Fatih Karagümrük
|19
|4. Teksüt Bandırmaspor
|17
|5. Central Hospital Ümraniyespor
|17
|6. Esenler Erokspor
|16
|7. MKE Ankaragücü
|14
|8. Alagöz Holding Iğdır FK
|15
|9. Boluspor
|13
|10. Manisa FK
|13
|11. Şanlıurfaspor
|17
|12. Ankara Keçiörengücü
|11
|13. Siltaş Yapı Pendikspor
|12
|14. Uğur Okulları İstanbulspor
|13
|15. Ahlatcı Çorum FK
|10
|16. Amed Sportif Faaliyetler
|10
|17. Gençlerbirliği
|7
|18. Sakaryaspor
|17
|19. Adanaspor
|10
|20. Yeni Malatyaspor
|4
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.
11. Hafta Maçları
11. hafta maçları ise şu şekilde programlanmıştır:
- 1 Kasım Cuma: Boluspor - Central Hospital Ümraniyespor (20:00)
- 2 Kasım Cumartesi: Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK (13:30)
- 2 Kasım Cumartesi: Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (16:00)
- 2 Kasım Cumartesi: Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor (16:00)
- 2 Kasım Cumartesi: Kocaelispor - Fatih Karagümrük (19:00)
- 3 Kasım Pazar: Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (13:30)
- 3 Kasım Pazar: Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler (16:00)
- 3 Kasım Pazar: Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü (19:00)
- 4 Kasım Pazartesi: Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor (20:00)
- 4 Kasım Pazartesi: Siltaş Yapı Pendikspor - Manisa FK (20:00)