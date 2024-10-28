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Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'de 10. haftada sonuçlar ve puan durumu belli oldu. Erzurumspor liderliğe yerleşti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:36
Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 10. Hafta Görünümü

Trendyol 1. Lig 10. haftası, bugün yapılan tek karşılaşmayla tamamlandı. Esenler Erokspor, Manisa FK'yı 1-0'lık sonuçla mağlup etti ve bu başarıyla ligdeki konumunu güçlendirdi.

Eğlenceli Maçlar ve Sonuçlar

Haftanın en dikkat çekici maçında, Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Bu zafer, Erzurumspor'un puanını 19'a çıkardı ve Kocaelispor'un averajla önüne geçmesini sağladı.

Kocaelispor, ligin zirve yarışında MKE Ankaragücü'ne 4-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Ligdeki diğer sonuçlar ise şu şekilde:

  • Fatih Karagümrük - Adanaspor: 4-0
  • Central Hospital Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor: 2-0
  • Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği: 1-0
  • Şanlıurfaspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 3-3
  • MKE Ankaragücü - Kocaelispor: 4-2
  • Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor: 3-2
  • Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: 4-0
  • Amed Sportif Faaliyetler - Siltaş Yapı Pendikspor: 0-1
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Boluspor: 1-2
  • Manisa FK - Esenler Erokspor: 0-1

Puan Durumu

10. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekildedir:

TakımPuan
1. Erzurumspor FK19
2. Kocaelispor19
3. Fatih Karagümrük19
4. Teksüt Bandırmaspor17
5. Central Hospital Ümraniyespor17
6. Esenler Erokspor16
7. MKE Ankaragücü14
8. Alagöz Holding Iğdır FK15
9. Boluspor13
10. Manisa FK13
11. Şanlıurfaspor17
12. Ankara Keçiörengücü11
13. Siltaş Yapı Pendikspor12
14. Uğur Okulları İstanbulspor13
15. Ahlatcı Çorum FK10
16. Amed Sportif Faaliyetler10
17. Gençlerbirliği7
18. Sakaryaspor17
19. Adanaspor10
20. Yeni Malatyaspor4

Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

11. Hafta Maçları

11. hafta maçları ise şu şekilde programlanmıştır:

  • 1 Kasım Cuma: Boluspor - Central Hospital Ümraniyespor (20:00)
  • 2 Kasım Cumartesi: Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK (13:30)
  • 2 Kasım Cumartesi: Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (16:00)
  • 2 Kasım Cumartesi: Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor (16:00)
  • 2 Kasım Cumartesi: Kocaelispor - Fatih Karagümrük (19:00)
  • 3 Kasım Pazar: Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (13:30)
  • 3 Kasım Pazar: Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler (16:00)
  • 3 Kasım Pazar: Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü (19:00)
  • 4 Kasım Pazartesi: Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor (20:00)
  • 4 Kasım Pazartesi: Siltaş Yapı Pendikspor - Manisa FK (20:00)

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