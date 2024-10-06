DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.151.638,32 -1,81%

Trendyol 1. Lig'de 8. Haftanın Özeti ve Sonuçları

Trendyol 1. Lig 8. hafta maçları sona erdi; Kocaelispor liderliği ele geçirdi, sonraki maç programı belli oldu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:24
Trendyol 1. Lig'de 8. Haftanın Özeti ve Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 8. Hafta Mücadelesi

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta geride kaldı ve önemli karşılaşmaların ardından puan durumu güncellendi. Ligin liderliğini Kocaelispor devraldı.

Lider Kocaelispor Oluyor

Haftanın kapanış maçında Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde ederek puanını 16'ya yükseltti ve 1. ligdeki liderliğini ilan etti. Ayrıca, Esenler Erokspor da Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.

Hafta Sonunda Alınan Sonuçlar

8. hafta müsabakalarında elde edilen sonuçlar şöyle:

  • Erzurumspor FK - Boluspor: 1-0
  • Ahlatcı Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
  • Central Hospital Ümraniyespor - Teksüt Bandırmaspor: 1-1
  • MKE Ankaragücü - Adanaspor: 0-0
  • Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor: 3-0
  • Fatih Karagümrük - Sakaryaspor: 4-0
  • Ankara Keçiörengücü - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
  • Manisa FK - Gençlerbirliği: 1-0
  • Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor: 0-4
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Kocaelispor: 0-3

Puan Durumu

8. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

  • Kocaelispor - 16 puan
  • Fatih Karagümrük - 15 puan
  • Erzurumspor FK - 15 puan
  • Manisa Futbol Kulübü - 14 puan
  • Central Hospital Ümraniyespor - 14 puan
  • Uğur Okulları İstanbulspor - 13 puan
  • Ankara Keçiörengücü - 13 puan
  • Esenler Erokspor - 12 puan
  • Teksüt Bandırmaspor - 12 puan
  • Amed Sportif Faaliyetler - 11 puan
  • Alagöz Holding Iğdır FK - 11 puan
  • Gençlerbirliği - 11 puan
  • Ahlatcı Çorum FK - 10 puan
  • MKE Ankaragücü - 10 puan
  • Siltaş Yapı Pendikspor Futbol - 10 puan
  • Şanlıurfaspor - 10 puan
  • Boluspor - 9 puan
  • Sakaryaspor - 3 puan
  • Adanaspor - 0 puan
  • Yeni Malatyaspor - -3 puan (3 puan silme cezası)

9. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig’de 9. hafta programı ise şu şekildedir:

  • 18 Ekim Cuma: 20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Stat belirlenmedi)
  • 19 Ekim Cumartesi: 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül), 16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman), 19.00 Kocaelispor - Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 20 Ekim Pazar: 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor (Pendik), 16.00 Boluspor - Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk), 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir), 19.00 Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Stat belirlenmedi)
  • 21 Ekim Pazartesi: 20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat belirlenmedi)

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak
2
Galatasaray HDI Sigorta, İlk Haftayı Zaferle Tamamladı
3
Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı
4
Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Maçını Değerlendirdi
5
Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor Maçının Ardından
6
Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor