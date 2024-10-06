Trendyol 1. Lig'de 8. Haftanın Özeti ve Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 8. Hafta Mücadelesi

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta geride kaldı ve önemli karşılaşmaların ardından puan durumu güncellendi. Ligin liderliğini Kocaelispor devraldı.

Lider Kocaelispor Oluyor

Haftanın kapanış maçında Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde ederek puanını 16'ya yükseltti ve 1. ligdeki liderliğini ilan etti. Ayrıca, Esenler Erokspor da Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.

Hafta Sonunda Alınan Sonuçlar

8. hafta müsabakalarında elde edilen sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK - Boluspor: 1-0

Ahlatcı Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Central Hospital Ümraniyespor - Teksüt Bandırmaspor: 1-1

MKE Ankaragücü - Adanaspor: 0-0

Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor: 3-0

Fatih Karagümrük - Sakaryaspor: 4-0

Ankara Keçiörengücü - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

Manisa FK - Gençlerbirliği: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor: 0-4

Uğur Okulları İstanbulspor - Kocaelispor: 0-3

Puan Durumu

8. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

Kocaelispor - 16 puan

- 16 puan Fatih Karagümrük - 15 puan

- 15 puan Erzurumspor FK - 15 puan

- 15 puan Manisa Futbol Kulübü - 14 puan

- 14 puan Central Hospital Ümraniyespor - 14 puan

- 14 puan Uğur Okulları İstanbulspor - 13 puan

- 13 puan Ankara Keçiörengücü - 13 puan

- 13 puan Esenler Erokspor - 12 puan

- 12 puan Teksüt Bandırmaspor - 12 puan

- 12 puan Amed Sportif Faaliyetler - 11 puan

- 11 puan Alagöz Holding Iğdır FK - 11 puan

- 11 puan Gençlerbirliği - 11 puan

- 11 puan Ahlatcı Çorum FK - 10 puan

- 10 puan MKE Ankaragücü - 10 puan

- 10 puan Siltaş Yapı Pendikspor Futbol - 10 puan

- 10 puan Şanlıurfaspor - 10 puan

- 10 puan Boluspor - 9 puan

- 9 puan Sakaryaspor - 3 puan

- 3 puan Adanaspor - 0 puan

- 0 puan Yeni Malatyaspor - -3 puan (3 puan silme cezası)

9. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig’de 9. hafta programı ise şu şekildedir: