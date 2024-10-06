Trendyol 1. Lig'de 8. Haftanın Özeti ve Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 8. Hafta Mücadelesi
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta geride kaldı ve önemli karşılaşmaların ardından puan durumu güncellendi. Ligin liderliğini Kocaelispor devraldı.
Lider Kocaelispor Oluyor
Haftanın kapanış maçında Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde ederek puanını 16'ya yükseltti ve 1. ligdeki liderliğini ilan etti. Ayrıca, Esenler Erokspor da Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.
Hafta Sonunda Alınan Sonuçlar
8. hafta müsabakalarında elde edilen sonuçlar şöyle:
- Erzurumspor FK - Boluspor: 1-0
- Ahlatcı Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
- Central Hospital Ümraniyespor - Teksüt Bandırmaspor: 1-1
- MKE Ankaragücü - Adanaspor: 0-0
- Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor: 3-0
- Fatih Karagümrük - Sakaryaspor: 4-0
- Ankara Keçiörengücü - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
- Manisa FK - Gençlerbirliği: 1-0
- Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor: 0-4
- Uğur Okulları İstanbulspor - Kocaelispor: 0-3
Puan Durumu
8. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:
- Kocaelispor - 16 puan
- Fatih Karagümrük - 15 puan
- Erzurumspor FK - 15 puan
- Manisa Futbol Kulübü - 14 puan
- Central Hospital Ümraniyespor - 14 puan
- Uğur Okulları İstanbulspor - 13 puan
- Ankara Keçiörengücü - 13 puan
- Esenler Erokspor - 12 puan
- Teksüt Bandırmaspor - 12 puan
- Amed Sportif Faaliyetler - 11 puan
- Alagöz Holding Iğdır FK - 11 puan
- Gençlerbirliği - 11 puan
- Ahlatcı Çorum FK - 10 puan
- MKE Ankaragücü - 10 puan
- Siltaş Yapı Pendikspor Futbol - 10 puan
- Şanlıurfaspor - 10 puan
- Boluspor - 9 puan
- Sakaryaspor - 3 puan
- Adanaspor - 0 puan
- Yeni Malatyaspor - -3 puan (3 puan silme cezası)
9. Hafta Maç Programı
Trendyol 1. Lig’de 9. hafta programı ise şu şekildedir:
- 18 Ekim Cuma: 20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Stat belirlenmedi)
- 19 Ekim Cumartesi: 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül), 16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman), 19.00 Kocaelispor - Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
- 20 Ekim Pazar: 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor (Pendik), 16.00 Boluspor - Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk), 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir), 19.00 Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Stat belirlenmedi)
- 21 Ekim Pazartesi: 20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat belirlenmedi)