Trendyol 1. Lig'de Maçların Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de Hakemler Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın gerçekleştirilecek karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Futbol heyecanı, 17.00 ve 20.00 saatlerinde yapılacak iki kritik maç ile devam edecek.

Yarın Oynanacak Karşılaşmalar ve Hakemleri

Yarın oynanacak maçlar ve bu maçların hakemleri şu şekilde belirlenmiştir:

17.00 Ahlatcı Çorum FK - Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen

Ahlatcı Çorum FK - Yeni Malatyaspor: 20.00 Manisa FK - Kocaelispor: Batuhan Kolak

Futbolseverler, bu önemli karşılaşmalarda hakemlerin performansını merakla bekliyor.