Trendyol 1. Lig'de Maçların Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de Hakemler Belli Oldu
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın gerçekleştirilecek karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Futbol heyecanı, 17.00 ve 20.00 saatlerinde yapılacak iki kritik maç ile devam edecek.
Yarın Oynanacak Karşılaşmalar ve Hakemleri
Yarın oynanacak maçlar ve bu maçların hakemleri şu şekilde belirlenmiştir:
- 17.00 Ahlatcı Çorum FK - Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen
- 20.00 Manisa FK - Kocaelispor: Batuhan Kolak
Futbolseverler, bu önemli karşılaşmalarda hakemlerin performansını merakla bekliyor.