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Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Ankaragücü'nü Deplasmanda Yendi!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:30
Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Ankaragücü'nü Deplasmanda Yendi!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma daha geride kaldı. Manisa FK, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve bu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Ankaragücü ise evinde yaşadığı bu yenilgiyle taraftarlarını üzdü. Futbolseverler, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında takımların gösterdiği mücadeleye tanıklık etti.

Gözlerin çevrildiği bu müsabaka, ligin gidişatındaki dengeleri bir kez daha alt üst etti. Manisa FK'nın elde ettiği galibiyet, sezonun geri kalan kısmında hedeflerini daha da ileri taşımak için büyük bir adım olmaya aday.

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