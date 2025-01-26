Trendyol 1. Lig: Fatih Karagümrük, Çorum FK'yi 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dorukta

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında büyük bir mücadele yaşandı. Solwie Energy Fatih Karagümrük, Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Maç boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Fatih Karagümrük, karşılaşmanın başından itibaren etkili bir oyun sergiledi. Ahlatcı Çorum FK ise elde ettiği pozisyonları değerlendiremeyerek skoru değiştirme şansına sahip olamadı.

Bu sonuç, Fatih Karagümrük'ün ligdeki üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım oldu. Takımın bu galibiyetle birlikte hedefleri daha da yükseğe çıktı.