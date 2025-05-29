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Trendyol 1. Lig Play-Off Finali: Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 00:18
Trendyol 1. Lig Play-Off Finali: Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi

Trendyol 1. Lig Play-Off Finalinde Heyecan Dolu Anlar

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük, Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. İlgiyi üzerine çeken bu mücadele, uzatmalara giderek sona erdi ve İstanbul temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrılarak Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 46. dakikasında Fatih Karagümrük, Talha Ülvan'ın sağdan yaptığı etkili ortayla eşitliği sağladı. Wesley, uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.

Bunun ardından, 62. dakikada Bandırmaspor'dan Sitoe'nin uzaktan şutu, kale direğinin yanından auta gitti. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlanınca, uzatma devresine geçildi.

Uzatmalarda Fatih Karagümrük Üstün Geldi

Uzatmalara hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 91. dakikada kazandığı serbest vuruşla öne geçti. Çağtay Kurukalıp'ın ortasıyla Atakan Rıdvan Çankaya, topu kafayla ağlara gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

105. dakikada, Ahmet Sivri'nin ceza sahası dışından attığı şutla farkı ikiye çıkararak durumu 3-1'e getirdi. Bu gol, Fatih Karagümrük'ün galibiyetini pekiştirdi.

Sonuç olarak, Solwie Energy Fatih Karagümrük, 3-1'lik skorla maçı kazanarak tarihindeki bir başka başarıya imza atmış oldu ve Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor...

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Solwie Energy Fatih Karagümrük oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor...

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Solwie Energy Fatih Karagümrük oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.

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