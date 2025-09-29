Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK liderliğe yükseldi

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı. Haftada liderlik el değiştirirken, öne çıkan sonuçlar ve puan durumundaki değişiklikler dikkat çekti.

Sipay Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yi 4-0 mağlup ederek puanını 17'ye çıkardı ve ligde ilk sıraya yükseldi. Haftaya zirvede giren Esenler Erokspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 3-2 yenilerek 16 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

8. haftada sadece 1 ev sahibi galibiyeti alındı. Dört karşılaşmadan konuk ekipler galibiyetle ayrılırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Takımlar toplam 24 kez fileleri havalandırdı. Erzurumspor henüz yenilgi yaşamazken, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise henüz galibiyet elde edemedi.

Sonuçlar

Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-3

Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: 1-1

Manisa FK-Sipay Bodrum FK: 0-4

İstanbulspor-Boluspor: 1-1

Serikspor-Erzurumspor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: 0-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: 0-0

İmaj Altyapı Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0

Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: 0-3

Puan durumu

O G B M A Y A V P 1.SİPAY BODRUM FK852119811172.ESENLER EROKSPOR8512241014163.ATKO GRUP PENDİKSPOR84311587154.ARCA ÇORUM FK84311275155.ERZURUMSPOR83501587146.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK842214113147.AMED SPORTİF FAALİYETLER841319136138.BOLUSPOR833214104129.İMAJ ALTYAPI VANSPOR83328621210.SERİKSPOR8332812-41211.BANDIRMASPOR8323121021112.İSTANBULSPOR825110911113.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ82429811014.ÖZBELSAN SİVASSPOR82331091915.SAKARYASPOR82331016-6916.MANİSA FK82241216-4817.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR8224511-6818.SMS GRUP SARIYERSPOR8116612-6419.ATAKAŞ HATAYSPOR8035920-11320.ADANA DEMİRSPOR8017431-27-17 NOT: Adana Demirspor'a 18 puan silme cezası verildi.

9. hafta programı

3 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

4 Ekim Cumartesi:

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

5 Ekim Pazar:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)