Trendyol 1. Lig: Uğur Okulları İstanbulspor Üstün Performans Sergiledi

Uğur Okulları İstanbulspor'dan Çarpıcı Galibiyet
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, Uğur Okulları İstanbulspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda 3-0'lık skorla sahadan galip ayrılan ev sahibi ekip, liyakatli bir performans sergiledi.
İstanbul temsilcisi, rakibini etkili bir oyunla ikinci yarıda tamamen kontrol altına alarak, taraftarlarını sevindirdi.
Maçın Detayları
Bu galibiyetle birlikte Uğur Okulları İstanbulspor, ligdeki konumunu güçlendirerek, üst sıralar için iddiasını sürdürdü.