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Trendyol Süper Lig 21. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki 21. haftayı kayıpsız kapattı. İşte sonuçlar ve puan durumu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:23
Trendyol Süper Lig 21. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 21. Haftanın Görünümü

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini geçerek haftayı kayıpsız geçti.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

  • Reeder Samsunspor - Gaziantep FK: 2-1
  • Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor: 5-2
  • Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: 5-4
  • Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
  • Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 3-2
  • Sipay Bodrum FK - ikas Eyüpspor: 0-1
  • Onvo Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1
  • Fenerbahçe - Göztepe: 3-2
  • Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: 5-4

Puan Durumu

21. haftanın ardından oluşturulan puan durumu şu şekildedir:

TakımlarOGBMAVPUAN
1. Galatasaray211731423153
2. Fenerbahçe211533483248
3. Reeder Samsunspor211245401941
4. ikas Eyüpspor211047361937
5. Göztepe21957263432
6. Beşiktaş21885292732
7. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü21858352929
8. Çaykur Rizespor218310272927
9. Gaziantep Futbol Kulübü21759262726
10. Trabzonspor21678242525
11. Corendon Alanyaspor21678242525
12. Kasımpaşa21597233724
13. Net Global Sivasspor21579263422
14. Onvo Antalyaspor216312223921
15. TÜMOSAN Konyaspor216312162921
16. Sipay Bodrum FK214710263919
17. Bellona Kayserispor212811204514
18. Atakaş Hatayspor21131713516

Gelecek Haftanın Programı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçlar ise şu şekilde:

  • 31 Ocak Cuma: 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 31 Ocak Cuma: 20.00 ikas Eyüpspor - Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 1 Şubat Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor (Mersin)
  • 1 Şubat Cumartesi: 16.00 Bellona Kayserispor - Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
  • 1 Şubat Cumartesi: 19.00 RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 2 Şubat Pazar: 13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa (Yeni Adana)
  • 2 Şubat Pazar: 16.00 Göztepe - Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
  • 2 Şubat Pazar: 19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker)
  • 3 Şubat Pazartesi: 20.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep)

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