Trendyol Süper Lig 21. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 21. Haftanın Görünümü
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini geçerek haftayı kayıpsız geçti.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
- Reeder Samsunspor - Gaziantep FK: 2-1
- Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor: 5-2
- Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: 5-4
- Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
- Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 3-2
- Sipay Bodrum FK - ikas Eyüpspor: 0-1
- Onvo Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1
- Fenerbahçe - Göztepe: 3-2
- Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: 5-4
Puan Durumu
21. haftanın ardından oluşturulan puan durumu şu şekildedir:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|V
|PUAN
|1. Galatasaray
|21
|17
|3
|1
|42
|31
|53
|2. Fenerbahçe
|21
|15
|3
|3
|48
|32
|48
|3. Reeder Samsunspor
|21
|12
|4
|5
|40
|19
|41
|4. ikas Eyüpspor
|21
|10
|4
|7
|36
|19
|37
|5. Göztepe
|21
|9
|5
|7
|26
|34
|32
|6. Beşiktaş
|21
|8
|8
|5
|29
|27
|32
|7. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü
|21
|8
|5
|8
|35
|29
|29
|8. Çaykur Rizespor
|21
|8
|3
|10
|27
|29
|27
|9. Gaziantep Futbol Kulübü
|21
|7
|5
|9
|26
|27
|26
|10. Trabzonspor
|21
|6
|7
|8
|24
|25
|25
|11. Corendon Alanyaspor
|21
|6
|7
|8
|24
|25
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|5
|9
|7
|23
|37
|24
|13. Net Global Sivasspor
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|22
|14. Onvo Antalyaspor
|21
|6
|3
|12
|22
|39
|21
|15. TÜMOSAN Konyaspor
|21
|6
|3
|12
|16
|29
|21
|16. Sipay Bodrum FK
|21
|4
|7
|10
|26
|39
|19
|17. Bellona Kayserispor
|21
|2
|8
|11
|20
|45
|14
|18. Atakaş Hatayspor
|21
|1
|3
|17
|13
|51
|6
Gelecek Haftanın Programı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçlar ise şu şekilde:
- 31 Ocak Cuma: 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 31 Ocak Cuma: 20.00 ikas Eyüpspor - Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 1 Şubat Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor (Mersin)
- 1 Şubat Cumartesi: 16.00 Bellona Kayserispor - Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
- 1 Şubat Cumartesi: 19.00 RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 2 Şubat Pazar: 13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa (Yeni Adana)
- 2 Şubat Pazar: 16.00 Göztepe - Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
- 2 Şubat Pazar: 19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker)
- 3 Şubat Pazartesi: 20.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep)