Trendyol Süper Lig 21. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 21. Haftanın Görünümü

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini geçerek haftayı kayıpsız geçti.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Reeder Samsunspor - Gaziantep FK: 2-1

- Gaziantep FK: 2-1 Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor: 5-2

- Bellona Kayserispor: 5-2 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: 5-4

- RAMS Başakşehir: 5-4 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

- TÜMOSAN Konyaspor: 1-0 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 3-2

- Adana Demirspor: 3-2 Sipay Bodrum FK - ikas Eyüpspor: 0-1

- ikas Eyüpspor: 0-1 Onvo Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1

- Beşiktaş: 1-1 Fenerbahçe - Göztepe: 3-2

- Göztepe: 3-2 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: 5-4

Puan Durumu

21. haftanın ardından oluşturulan puan durumu şu şekildedir:

Takımlar O G B M A V PUAN 1. Galatasaray 21 17 3 1 42 31 53 2. Fenerbahçe 21 15 3 3 48 32 48 3. Reeder Samsunspor 21 12 4 5 40 19 41 4. ikas Eyüpspor 21 10 4 7 36 19 37 5. Göztepe 21 9 5 7 26 34 32 6. Beşiktaş 21 8 8 5 29 27 32 7. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 21 8 5 8 35 29 29 8. Çaykur Rizespor 21 8 3 10 27 29 27 9. Gaziantep Futbol Kulübü 21 7 5 9 26 27 26 10. Trabzonspor 21 6 7 8 24 25 25 11. Corendon Alanyaspor 21 6 7 8 24 25 25 12. Kasımpaşa 21 5 9 7 23 37 24 13. Net Global Sivasspor 21 5 7 9 26 34 22 14. Onvo Antalyaspor 21 6 3 12 22 39 21 15. TÜMOSAN Konyaspor 21 6 3 12 16 29 21 16. Sipay Bodrum FK 21 4 7 10 26 39 19 17. Bellona Kayserispor 21 2 8 11 20 45 14 18. Atakaş Hatayspor 21 1 3 17 13 51 6

Gelecek Haftanın Programı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçlar ise şu şekilde: