Trendyol Süper Lig 23. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 23. Haftanın Detayları

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu nedeniyle programda değişiklikler yapılabileceği belirtildi.

TFF, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde play-off maçının olmaması durumunda, programda bir güncelleme gerçekleştirebileceğini açıkladı. Bu durumda, Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye çekilecektir.

23. Haftanın Müsabaka Programı

Ligde 23. haftanın müsabaka programı şu şekildedir: