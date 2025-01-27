Trendyol Süper Lig 23. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 23. Haftanın Detayları
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu nedeniyle programda değişiklikler yapılabileceği belirtildi.
TFF, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde play-off maçının olmaması durumunda, programda bir güncelleme gerçekleştirebileceğini açıkladı. Bu durumda, Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye çekilecektir.
23. Haftanın Müsabaka Programı
Ligde 23. haftanın müsabaka programı şu şekildedir:
- 7 Şubat Cuma: 20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 8 Şubat Cumartesi: 16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
- 19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
- 9 Şubat Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)
- 19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
- 19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)
- 10 Şubat Pazartesi: 20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)
- 20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)