Trendyol Süper Lig: 3. ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 3. ve 4. hafta maç programlarını açıkladı; bazı karşılaşmalar ertelendi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 20:14
Trendyol Süper Lig: 3. ve 4. hafta programı

Trendyol Süper Lig: 3. ve 4. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 3. ve 4. hafta maç programı şu şekilde ilan edildi.

3. Hafta

22 Ağustos 2025 Cuma:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi
Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi:
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

4. Hafta

29 Ağustos 2025 Cuma:
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

