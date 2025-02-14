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Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor 1-1 Kaldı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:14
Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor 1-1 Kaldı

Trendyol Süper Lig 24. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Maç, her iki takımın da sergilediği etkileyici oyunla 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 48. dakikasında Van De Streek tarafından ceza sahasına yapılan ortada, Samudio etkili bir hareketle kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldı, ancak vuruşu başarılı olmayarak kalecide kaldı.

61. dakikada, ceza yayı önünde topla buluşan Maestro kaleyi yokladı, fakat kaleci Piric, bu tehlikeli şutu etkili bir şekilde önledi.

70. dakikada Van De Streek, sağdan ceza sahasına girerek şut çekti fakat meşin yuvarlak bir kez daha Vedat Karakuş tarafından kontrol edildi.

Son dakikalarda heyecan doruk noktasına ulaştı. 90+2. dakikada sol kanattan Osman Kaynak'ın yaptığı ortada, Aimbetov kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın sonucunda, her iki takım puanları paylaşarak sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ (60) ile Antalyasporlu Güray Vural (11) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ (60) ile Antalyasporlu Güray Vural (11) mücadele etti.

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