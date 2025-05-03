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Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Hatayspor'u 4-2 Yenerek 3 Puanı Kapdı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:25
Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Hatayspor'u 4-2 Yenerek 3 Puanı Kapdı

Trendyol Süper Lig'de Fırtına Gibi Geçen Maç

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı ve maçı 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Hatayspor'dan Eşitlik Çabası

Karşılaşmanın 56. dakikasında Hatayspor, Boutobba'nın ceza sahası dışından yaptığı etkili şut ile skoru 2-2 eşitledi. Bu gol, ev sahibi takımın maçta yeniden umutlanmasını sağladı.

Baskın Başakşehir

82. dakikada Başakşehir, Umut Güneş’in pasıyla öne geçti. Brnic, ceza sahasında yaptığı vuruşta topun Recep Burak Yılmaz'a çarpmasıyla ağlarla buluştu ve takımını 3-2 öne taşıdı.

Maçın Son Anları

Maçın sonlarına gelindiğinde, 90. dakikada Brnic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Keny, Recep Burak Yılmaz’ın müdahalesiyle yere düştü. Hakem Ali Yılmaz, penaltı kararını verdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Figueiredo, topu kalecinin ters köşesine göndererek durumu 4-2 yapmayı başardı.

Karşılaşma, Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi ve ev sahibi Atakaş Hatayspor bu mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hataysporlu Kilama (solda) ile Başakşehirli Crespo (sağda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hataysporlu Kilama (solda) ile Başakşehirli Crespo (sağda) mücadele etti.

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