Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 1-0 Eyüpspor — İlk Yarı
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor’u ilk yarıda Qazim Laçinin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek soyunma odasına önde girdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakika: Orta sahada topla buluşan Olawoyin’in pasında sağ tarafta topla buluşan Rak-Sakyi, bekletmeden Mithat’a çıkardı. Mithat’ın çizgiye yakın noktaya inerek vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakika: Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala’nın vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
44. dakika: Antonio Augusto’nun ceza sahası içi sol tarafından ortasında Mateusz Legowski’nin eline çarpması üzerine hakem Yiğit Arslan, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
45+2. dakika: Penaltıda topun başına geçen Qazim Laçi kaleyi yokladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor (11): Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Qazim Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Osman Yağız Topçu, Attila Mocsi, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Halil Dervişoğlu, Altin Zeqiri, Yakup Ayan, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Eyüpspor (11): Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Stepanenko, Kerem Demirbay, Draguş, Legowski, Mame Thiam, Umut Bozok
Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Umut Meraş, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Baran Ali Gezek, Christ Otiniel Sadia, Svit Seslar
Teknik Sorumlu: Atila Gerin
Gol: Qazim Laçi (dk. 45+2 pen.) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Halil Akbunar (Eyüpspor)
