Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor - Beşiktaş İlk Yarıda Eşitliği Sağladı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında gerçekleşen maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk Dakikalar ve Fırsatlar

Maçın başlangıcında 3. dakikada Varesanovic ceza sahası dışında topu kaparak, Ali Sowe'ye pasını iletti. Sowe'nin vuruşu Mert Günok'tan sekerek kornere gitti.

Devam eden dakikalarda, 6. dakikada Akintola'nın sol kanattan içeri çevirdiği topa Hadziahmetovic şutunu çekti, ancak Zaynutdinov kafayla topu uzaklaştırdı. 15. dakikada yine Rizespor etkili bir atak geliştirdi, Akintola ceza sahasında Sowe'yi buldu; Mert Günok bu pozisyonda başarılı oldu.

Çaykur Rizespor'un Golü

İlk yarının 38. dakikasında Çaykur Rizespor öne geçti. Orta alandan kazanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic topu Alikulov'a aktardı. Alikulov'un kafa vuruşu Gedson Fernandes'e çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Rizespor 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın Beraberlik Golü

Ancak maçın sonlarına doğru, 45+3. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Orta sahada topu kapan Ernest Muçi, ceza sahasına driplingle girdi ve sert bir vuruşla kaleci Tarık Çetin'in sağından topu ağlara gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı ve seyirciler çok sayıda heyecan verici an yaşadı.