Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de Görünüm
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası oynanan heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Haftanın en dikkat çeken sonucu, Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmesiyle geldi. Bu sonuçla Galatasaray, 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürmeyi başardı.
Fenerbahçe, ligin zirve takibini sürdürüyor. 62 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle rakiplerinin peşinde. 28. hafta sonunda, Adana Demirspor küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu ve gelecek sezon için hazırlıklarına başlaması bekleniyor.
Haftanın Maç Sonuçları
28. haftanın maç sonuçları ise şöyle gerçekleşti:
- Galatasaray - Onvo Antalyaspor: 4-0
- Gaziantep FK - Bellona Kayserispor: 1-0
- Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: 2-1
- RAMS Başakşehir - Trabzonspor: 0-3
- TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş: 1-0
- Çaykur Rizespor - Sipay Bodrum FK: 0-2
- Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor: 3-2
- Göztepe - ikas Eyüpspor: 1-1
- Fenerbahçe - Reeder Samsunspor: 0-0
Puan Durumu
Ligin 28. haftası sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|VP
|1. Galatasaray
|27
|25
|6
|2
|74
|71
|2. Fenerbahçe
|26
|19
|5
|2
|63
|62
|3. Reeder Samsunspor
|27
|15
|6
|4
|44
|51
|4. Beşiktaş
|26
|12
|8
|6
|39
|46
|5. ikas Eyüpspor
|27
|12
|7
|8
|29
|46
|16. Adana Demirspor
|26
|2
|4
|20
|56
|-35
29. Hafta Programı
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programı ise şu şekilde:
- 28 Mart Cuma:
- 16.00 Bellona Kayserispor - Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
- 16.00 Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 20.30 TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 20.30 Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
- 29 Mart Cumartesi:
- 13.30 Net Global Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
- 16.00 Reeder Samsunspor - Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 16.00 Trabzonspor - Göztepe (Papara Park)
- 20.30 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)
- 31 Mart Pazartesi:
- 20.00 ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)