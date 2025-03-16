Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de Görünüm

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası oynanan heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Haftanın en dikkat çeken sonucu, Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmesiyle geldi. Bu sonuçla Galatasaray, 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürmeyi başardı.

Fenerbahçe, ligin zirve takibini sürdürüyor. 62 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle rakiplerinin peşinde. 28. hafta sonunda, Adana Demirspor küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu ve gelecek sezon için hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

Haftanın Maç Sonuçları

28. haftanın maç sonuçları ise şöyle gerçekleşti:

Galatasaray - Onvo Antalyaspor: 4-0

- Onvo Antalyaspor: 4-0 Gaziantep FK - Bellona Kayserispor: 1-0

Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: 2-1

RAMS Başakşehir - Trabzonspor: 0-3

TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş: 1-0

Çaykur Rizespor - Sipay Bodrum FK: 0-2

Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor: 3-2

Göztepe - ikas Eyüpspor: 1-1

Fenerbahçe - Reeder Samsunspor: 0-0

Puan Durumu

Ligin 28. haftası sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

Takım O G B M A VP 1. Galatasaray 27 25 6 2 74 71 2. Fenerbahçe 26 19 5 2 63 62 3. Reeder Samsunspor 27 15 6 4 44 51 4. Beşiktaş 26 12 8 6 39 46 5. ikas Eyüpspor 27 12 7 8 29 46 16. Adana Demirspor 26 2 4 20 56 -35

29. Hafta Programı

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programı ise şu şekilde: