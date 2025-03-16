Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta sona erdi. Galatasaray liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor küme düştü.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:15
Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de Görünüm

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası oynanan heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Haftanın en dikkat çeken sonucu, Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmesiyle geldi. Bu sonuçla Galatasaray, 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürmeyi başardı.

Fenerbahçe, ligin zirve takibini sürdürüyor. 62 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle rakiplerinin peşinde. 28. hafta sonunda, Adana Demirspor küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu ve gelecek sezon için hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

Haftanın Maç Sonuçları

28. haftanın maç sonuçları ise şöyle gerçekleşti:

  • Galatasaray - Onvo Antalyaspor: 4-0
  • Gaziantep FK - Bellona Kayserispor: 1-0
  • Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: 2-1
  • RAMS Başakşehir - Trabzonspor: 0-3
  • TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş: 1-0
  • Çaykur Rizespor - Sipay Bodrum FK: 0-2
  • Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor: 3-2
  • Göztepe - ikas Eyüpspor: 1-1
  • Fenerbahçe - Reeder Samsunspor: 0-0

Puan Durumu

Ligin 28. haftası sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımOGBMAVP
1. Galatasaray2725627471
2. Fenerbahçe2619526362
3. Reeder Samsunspor2715644451
4. Beşiktaş2612863946
5. ikas Eyüpspor2712782946
16. Adana Demirspor26242056-35

29. Hafta Programı

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programı ise şu şekilde:

  • 28 Mart Cuma:
    • 16.00 Bellona Kayserispor - Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
    • 16.00 Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
    • 20.30 TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
    • 20.30 Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
  • 29 Mart Cumartesi:
    • 13.30 Net Global Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
    • 16.00 Reeder Samsunspor - Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
    • 16.00 Trabzonspor - Göztepe (Papara Park)
    • 20.30 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)
  • 31 Mart Pazartesi:
    • 20.00 ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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