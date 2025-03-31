Trendyol Süper Lig'de 29. Haftanın Özeti

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Lig lideri Galatasaray, Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşarken, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve puanını 71'de bıraktı.

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK karşısında 4-2'lik skorla galip gelerek puanını 65'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

29. haftada ev sahibi takımların 5 maçı kazanırken, konuk ekipler 3 galibiyet elde etti. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor bu hafta bay geçti ve toplam 9 maçta 32 gol atıldı.

29. Hafta Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde:

Bellona Kayserispor - Atakaş Hatayspor: 5-0

Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK: 1-0

Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe: 2-4

Net Global Sivasspor - Adana Demirspor: 5-1

Reeder Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2

Trabzonspor - Göztepe: 1-1

Beşiktaş - Galatasaray: 2-1

ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: 1-3

Puan Durumu

29. hafta ardından ligdeki güncel puan durumu şöyle:

1. Galatasaray: 71

2. Fenerbahçe: 65

3. Reeder Samsunspor: 51

4. Beşiktaş: 47

5. İkas Eyüpspor: 46

6. RAMS Başakşehir: 39

7. Göztepe: 38

8. Gaziantep FK: 36

9. Kasımpaşa: 30

10. Trabzonspor: 26

11. Onvo Antalyaspor: 25

12. TÜMOSAN Konyaspor: 24

13. Çaykur Rizespor: 22

14. Corendon Alanyaspor: 24

15. Net Global Sivasspor: 24

16. Sipay Bodrum FK: 23

17. Bellona Kayserispor: 22

18. Atakaş Hatayspor: 19

19. Adana Demirspor: 12 (ceza)

30. Hafta Programı

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları için program ise şu şekilde: