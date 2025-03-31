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Trendyol Süper Lig'de 29. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol Süper Lig 29. hafta sonuçları ile lider Galatasaray'ın ilk yenilgisini aldığı haftayı geride bıraktık.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 22:34
Trendyol Süper Lig'de 29. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 29. Haftanın Özeti

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Lig lideri Galatasaray, Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşarken, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve puanını 71'de bıraktı.

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK karşısında 4-2'lik skorla galip gelerek puanını 65'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

29. haftada ev sahibi takımların 5 maçı kazanırken, konuk ekipler 3 galibiyet elde etti. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor bu hafta bay geçti ve toplam 9 maçta 32 gol atıldı.

29. Hafta Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde:

  • Bellona Kayserispor - Atakaş Hatayspor: 5-0
  • Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: 2-1
  • TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK: 1-0
  • Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe: 2-4
  • Net Global Sivasspor - Adana Demirspor: 5-1
  • Reeder Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2
  • Trabzonspor - Göztepe: 1-1
  • Beşiktaş - Galatasaray: 2-1
  • ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: 1-3

Puan Durumu

29. hafta ardından ligdeki güncel puan durumu şöyle:

  • 1. Galatasaray: 71
  • 2. Fenerbahçe: 65
  • 3. Reeder Samsunspor: 51
  • 4. Beşiktaş: 47
  • 5. İkas Eyüpspor: 46
  • 6. RAMS Başakşehir: 39
  • 7. Göztepe: 38
  • 8. Gaziantep FK: 36
  • 9. Kasımpaşa: 30
  • 10. Trabzonspor: 26
  • 11. Onvo Antalyaspor: 25
  • 12. TÜMOSAN Konyaspor: 24
  • 13. Çaykur Rizespor: 22
  • 14. Corendon Alanyaspor: 24
  • 15. Net Global Sivasspor: 24
  • 16. Sipay Bodrum FK: 23
  • 17. Bellona Kayserispor: 22
  • 18. Atakaş Hatayspor: 19
  • 19. Adana Demirspor: 12 (ceza)

30. Hafta Programı

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları için program ise şu şekilde:

  • 4 Nisan Cuma: 20.00 Adana Demirspor - Bellona Kayserispor
  • 5 Nisan Cumartesi: 13.30 Çaykur Rizespor - Net Global Sivasspor, 16.00 RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor, 19.00 Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor
  • 6 Nisan Pazar: 13.30 Corendon Alanyaspor - Sipay Bodrum FK, 16.00 Atakaş Hatayspor - ikas Eyüpspor, 19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
  • 7 Nisan Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş, 20.00 Göztepe - Gaziantep FK

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