Trendyol Süper Lig'de 29. Haftanın Özeti
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Lig lideri Galatasaray, Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşarken, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve puanını 71'de bıraktı.
Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK karşısında 4-2'lik skorla galip gelerek puanını 65'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
29. haftada ev sahibi takımların 5 maçı kazanırken, konuk ekipler 3 galibiyet elde etti. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor bu hafta bay geçti ve toplam 9 maçta 32 gol atıldı.
29. Hafta Maç Sonuçları
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde:
- Bellona Kayserispor - Atakaş Hatayspor: 5-0
- Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: 2-1
- TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK: 1-0
- Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe: 2-4
- Net Global Sivasspor - Adana Demirspor: 5-1
- Reeder Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2
- Trabzonspor - Göztepe: 1-1
- Beşiktaş - Galatasaray: 2-1
- ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: 1-3
Puan Durumu
29. hafta ardından ligdeki güncel puan durumu şöyle:
- 1. Galatasaray: 71
- 2. Fenerbahçe: 65
- 3. Reeder Samsunspor: 51
- 4. Beşiktaş: 47
- 5. İkas Eyüpspor: 46
- 6. RAMS Başakşehir: 39
- 7. Göztepe: 38
- 8. Gaziantep FK: 36
- 9. Kasımpaşa: 30
- 10. Trabzonspor: 26
- 11. Onvo Antalyaspor: 25
- 12. TÜMOSAN Konyaspor: 24
- 13. Çaykur Rizespor: 22
- 14. Corendon Alanyaspor: 24
- 15. Net Global Sivasspor: 24
- 16. Sipay Bodrum FK: 23
- 17. Bellona Kayserispor: 22
- 18. Atakaş Hatayspor: 19
- 19. Adana Demirspor: 12 (ceza)
30. Hafta Programı
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları için program ise şu şekilde:
- 4 Nisan Cuma: 20.00 Adana Demirspor - Bellona Kayserispor
- 5 Nisan Cumartesi: 13.30 Çaykur Rizespor - Net Global Sivasspor, 16.00 RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor, 19.00 Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor
- 6 Nisan Pazar: 13.30 Corendon Alanyaspor - Sipay Bodrum FK, 16.00 Atakaş Hatayspor - ikas Eyüpspor, 19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
- 7 Nisan Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş, 20.00 Göztepe - Gaziantep FK