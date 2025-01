Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında gerçekleştiren Adana Demirspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Öne Çıkan Anlar

Maçta ilk önemli fırsat 4. dakikada yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin Szymanski'ye derinlemesine attığı pasa kaleci Deniz Dönmezer müdahale ederek topa hakim oldu.

13. dakikada Szymanski'nin sol köşeden kullandığı kornerde yükselen Mert Müldür’ün kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada Fred'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde En-Nesyri'nin vuruşu üst direkten geri döndü.

İlk yarının ilerleyen dakikalarında kritik pozisyonlar geldi. 33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İzzet Çelik'in pasında Alioui'nin vuruşu İrfan Can Eğribayat tarafından kurtarıldı. Ardından 38. dakikada Alioui'nin sağ köşeden ortasında Tolga Kalender'in kafa vuruşu yine kaleci İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.

42. dakikada ise Dzeko'nun yerden attığı pasın ardından Abdulsamet Burak'ın ters vuruşu direğin yanından kornere çıktı. Bu gelişmelerin ardından ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda takımların alacakları riskler ve performansları maçı belirleyecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ali Yavuz Kol (90) ile Fenerbahçeli Fred (13) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ali Yavuz Kol (90) ile Fenerbahçeli Fred (13) mücadele etti.