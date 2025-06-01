Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş Farklı Kazandı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'tan Farklı Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında gerçekleşen Sipay Bodrum FK - Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Gol Dolu İlk Yarı

Maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, 12. dakikada Muçi'nin sol kanattan geliştirdiği atakta, kaleci Sousa'nın topa müdahale edememesi sonucu Mustafa Hekimoğlu'nun boş pozisyonda topu ağlara göndermesiyle öne geçti: 0-1.

Sipay Bodrum FK, 19. dakikada Seferi’nin vuruşuyla bir fırsat yakaladı ancak kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

Beşiktaş, 27. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, Paulista topu kafayla arka direğe gönderdi ve Gedson Fernandes kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Maçın son dakikalarında, 45+1. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e çıkardı. Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği top, Mustafa Hekimoğlu'nun direğe çarpan vuruşuyla ağlara gitti: 0-3.

Bu sonuçla Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapatmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş, Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer (fotoğrafta) takımının başında sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş, Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer (fotoğrafta) takımının başında sahaya çıktı.