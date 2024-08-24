Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Sivasspor'u Geride Bıraktı

Sivasspor ile Eyüpspor Arasında Uzun Süren Gerginlik

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarı, konuk Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarıda Öne Geçen Taraf Eyüpspor

Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takımda karşılıklı ataklarla oyuna hızlı bir giriş yaptı. 4. dakikada Sivasspor'un Emrah Başsan ile geliştirdiği atakta, Bieganski'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.

6. dakikada Eyüpspor, sol kanattan bir atağa kalktı. Ahmed Kutucu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu, Sivasspor kalecisi Nikolic tarafından çelindi.

Maçın 9. dakikasında Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun sert şutuyla öne geçti. Kutucu'nun ceza sahası dışından çektiği şut, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 0-1 yaptı.

26. dakikada Eyüpspor'un sol kanattan geliştirdiği bir diğer atakta; Midtsjö'nün topuk pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşu, yan ağlarda sona erdi. İlk yarının geri kalanında her iki takımda net fırsatlar yakalamış olsa da sonuç değişmedi.

Bu sonuçla, ilk yarı ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.